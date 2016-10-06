ADANA

Adana’nın Pozantı, Seyhan, Karaisalı, Karataş, Sarıçam, Ceyhan, Pozantı, Yumurtalık, Yüreğir ve Kozan ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim Cumartesi günü, Pozantı ilçesi İstiklal Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Yazıcak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Seyhan ilçesi Narlıca, Yeşilevler, Barış, Demetevler, Fevzipaşa ve Aydınlar mahalleleri ile Başaran Cam, Yay-Sat Bayisi, Fevzipaşa PTT ve Türk Telekom, Yüksel Orman Ürünleri ve Polat Afşin Plastiğe 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karaisalı ilçesi Demirçit ve Kapıkaya Mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Karataş ilçesi Bebeli, Kesik ve Adalı mahalleleri ile Adalı İlköğretim Okulu, Kesik İlköğretim Okulu, DSİ Su Pompası, Gül Eker İnşaat ve tarımsal su pompalarına 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi ile Akif Palalı Lisesi, Ömer Kanaatbilen İlköğretim Okulu ve Mehmet Şahinli Hazır Beton Şantiyesine 09:00-11:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Başören Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Modernevler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yılankale Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Pozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi ile Pozantı Kaymakamlık Lojmanları, Pozantı İlçe Jandarma, Karayolları Kuzey Gişeleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yumurtalık ilçesi Kaldırım Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesine 02:00-03:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Gazipaşa Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Borsa Caddesi, 66035, 66036 ve 66038 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi Güney Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi Güney Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Kapıkaya Mahallesine 09:30-18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Kadirli, Düziçi, Hasanbeyli ve merkez ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim Cumartesi günü, Kadirli ilçesi Değirmendere Köyü Merkez, Çınarcık, Kale, Yazlık Çardak, Çardak, Orta Çardak ve Yağızlar mahalleleri, Maksutoluğu Köyü Ortatepe, Teknetaş, Gürleyik, Ağlıca, Köşürge, Söğütoluğu, Selçuk, Soğucak, Dadaloğlu, Avcılar, Şölen ve Zincirli mahalleleri, Aşağı Maksutoluğu Köyü ve Maksutoluğu Köyü Merkez Mahallesi, Durmuşsofular Köyü, Kayasuyu Köyü Akgedik, Tapsızlar, Aşağı Köşkerli Tüysüzler, Zeynepli, Dere, Merkez, Mezililer, Köşkerli ve İmirhan Mahalleleri, Kesim Köyü Aliortaklı, Atasanlı, Hacıahmetler, Aliveliler, Demirciler, İncikler, İmirzeler, Veliler Çolaklar, Saltalılar, Fakılar ve Deliayşeler Mahalleleri, Koçlu Köyü Kalealtı, Paşaoluğu, Avluk, Gölyeri, Akpınar, Merkez, Cıllık, Süleymanlı, Çobanlı, Kocamanlı, Ağanağat, Karaçalı ve Taştepe Mahalleleri, Mezretli Köyü, Oruçbey Köyü Merkez Mahallesi, Sarıtanışmanlı Köyü, Söğütlüdere Köyü, Tahta Köyü Pürçek, Merkez, Taraklık, İmirhan ve İnci mahalleleri, Yenigün Köyü, Yoğunoluk Köyü Günece, Elmalı Kayseri, Zindağan, Yoğunoluk, Merkez, Kaş ve Kastal mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Karatopaklı Mahallesi, Aşağıbozkuyu Köyü Gara İncir ve Hacı Çolaklı mahalleleri, Bahadırlı Köyü Kıraç, Hacı Abdiler ve Balcılar mahalleleri, Bekereci Köyü, Çiğdemli Köyü Çiğilli, Çivililer, Eşeler ve Gözübüyükler mahalleleri, Kızyusuflu Köyü Tosbağlı, Cennetler, Ören, Yaylapınarı, Siteler, Acaroba, Topal Ahmetli, Kıstılar ve Çolakerollar mahalleleri, Mehedinli Köyü Kesmeli Tepe, Teslimeler, Murtlutarla, Gökalan, Gedik ve Yazdamı mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Tekerekli, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, Semerciler, İspirler, Üdürükler, Çinçikler Solaklar ve Bozerler Mahalleleri ile Çığcık Köyü Alaybeyler Mahallesi ve Yukarıbozkuyu Köyüile Siteler Su Sporları Merkezine 09:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi ve İrfanlı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, merkez ilçe Tehçi Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kadirli ilçesi Kayasuyu Köyü Merkez Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Merkez ilçesi Yedi Ocak Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

HATAY

Hatay’ın Kırıkhan, Hassa, Arsuz, Defne, İskenderun, Dörtyol, Reyhanlı, Hassa ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim Cumartesi günü, Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Hassa ilçesi Girne Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi ve Arar Gaz Petrol İstasyonuna 09:00-18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Arsuz ilçesi Gözcüler, Hacıahmetli ve Karagöz Mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Defne ilçesi Çekmece (Pınarbaşı) Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Osman Gazi, Raif Paşa, Profesör Muammer Aksoy, Şehit Polis Murat Kaya Caddeleri ile 102 ve 104 sokaklara 07:00-16:00 saatleri arasında, Modernevler Mahallesi Şehit Polis Mehmet Yardımcı ve Şehit Polis Murat Akbulut Caddeleri ile 290, 291, 292, 294, 296, 298/5, 298/7, 298/8, 300/1, 301, 301/1, 301/2, 302, 303 ve 306 Sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Dörtyol ilçesi Özerli ve Karakese mahallelerine 09:00-18:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Reyhanlı ilçesi Gültepe ve Mustafa Kemal Mahalleleri, Adabucak Mahallesi 16, 17, 18, 19, 20 ve 21, sokaklar ile İHH Vakfı, Reyhanlı Devlet Hastanesi, TMO, Başak, Karaçadır, Bekler ve Behzatoğlu Çırçır Fabrikalarına 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Hassa ilçesi Gülkent Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Antakya ilçesi Kışla Saray, Bağrıyanık, Gazi, Havuzlar, Şirince, Aydınlıkevler, Cumhuriyet, Kuyulu, Dutdibi, Fevzi Çakmak ve Kocaabdi mahalleleri ile Hatay Valiliği, Vilayet Karakolu, Özel İdare Müdürlüğü ve Askeri Kışla ve Emniyet Müdürlüğüne 03:00-06:00 saatleri arasında, Zenginler ve Kışla Saray mahallelerine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler, Karataş, Delibekirli, Çamseki, Kurtlusarımazı ve Yılanlı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

MERSİN

Mersin’in Akdeniz, Çamlıyayla, Gülnar, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Çayır mevkisine 09:00-13:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Gülnar ilçesi Köseçobanlı Bardat Kümesi mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 39679, 39668, 39666, 39664, 39662, 39660, 39658, 39617, 39656, 39654, 39652, 39640, 39612 ve 39610 sokaklara 08:30-11:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi Dede Sokak ve Murtlu Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Kavak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Tarsus ilçesi Ardıçlı Mahallesine 09:30-17:30 saatleri arasında, Kemalpaşa Mahallesi Ankara Bulvarı ve 2544 Sokak ile Yeni Sanayi Sitesine 08:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Akşemsettin Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Eski Ömerli Mahallesi, Yeni Ömerli Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gözlükule Mahallesi, Duatepe Mahallesi, Kızılmurat Mahallesi, Şehitkerim Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi, Şehitmustafa Mahallesi, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kırklarsırtı Mahallesi, Ergenekon Mahallesi Konak Sitesi mevkisi, Yeni Mahalle ile Mücahitler Caddesi, Kasım Ekenler Bulvarı, 4028 Sokak, 4096 Sokak, 4098 Sokak, 4052 Sokak, 40109 Sokak, 40107 Sokak, 40105 Sokak, 4024 Sokak, 40101 Sokak, 40108 Sokak, 40113 Sokak, 40100 Sokak, 4032 Sokak, 4034 Sokak, 40115 Sokak, 40102 Sokak, 4082 Sokak, 4084 Sokak, 4086 Sokak, 4088 Sokak, 4090 Sokak, 4092 Sokak, 4094 Sokak, 4039 Sokak, 4041Sokak, 4043 Sokak ve 4018 Sokağa 00:30-08:30 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle, Kaburgediği Mahallesine 09:30-17:30 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi, Emirler Mahallesi, İnsu Mahallesi ve Kocahamzalı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Cumhuriyet Mahallesi 1661 Sokak, Hürriyet Mahallesi 1759, 1772, 1762 ve 1758 sokaklar ile 16.Cadde ve 1.Caddeye 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.