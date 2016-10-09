ADANA

Adana'nın Pozantı, Karaisalı, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Karataş, Yumurtalık, İmamoğlu, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim Salı günü, Pozantı ilçesi İstiklal Mahallesi Yapıtaş mevkisine 09:00-13:00 saatleri arasında, Karaisalı ilçesi Emelcik Mahallesi ile ASKİ Su Pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi Kuzey Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi Batı Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi ile Oğuz Kaan Köksal İşitme Engelliler İlköğretim Okulu, Medya Kooperatifi, Eczakent Sitesi, Anadolu Evleri ve Selçuklu Konaklarına 09:00-12:00 saatleri arasında, Karataş ilçesi Çimeli Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Yumurtalık ilçesi Sugözü Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Adalet Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecektir.

Ceyhan ilçesi Toktamış Mahallesi'nde 09:00-15:00 saatleri arasında, Sarıbahçe Mahallesi'nde 09:00-18:00 saatleri arasında, Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda 09:00-12:00 saatleri arasında, Kapıkaya Mahallesi Güleryüz Sokak'ta 09:30-18:00 saatleri arasında, Çanaklı Mahallesi Güzel, Balum Hatun, Kurultay ve Barçın Sokaklarda 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

MERSİN

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim Salı günü, Akdeniz ilçesi Köselerli Mahallesi, Kulak Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Bahşiş Mahallesi, Evci Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi, Adanalıoğlu Mahallesi Çayır mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi, Ovabaşı Mahallesi, Korucuk Mahallesi,Karaçukur Mahallesi, Sarıdana Mahallesi, Kükür Mahallesi, Çamlıpınar Mahallesi, Güngören Mahallesi, Lale Mahallesi ve Karaağa Mahallesi'ne 09:30-17:30 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Elbeyli Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında Mezitli İlçesi Atatürk Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, Vali Şenol Engin Caddesi, 31054, 31045, 31052, 31058, 31060, 31064, 31062, 31051 ve 31070 Sokaklara9:00-12:00 saatleri arasında, Zeki Ayan Mahallesi 82078, 82047, 82076, 82072 ve 86070 sokaklar ile Mezarlık Caddesi ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'na 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecektir.

Tarsus ilçesi Atalar Mahallesi ve Kaleburcu Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi ve Ömer Nazmi Caddesi, 0165 Sokak, 0167 Sokak, 0176 Sokak, 0178 Sokak, 0169 Sokak, 0171 Sokak, 0173 Sokak ve 0180 Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1833, 1838, 1837, 1818, 1875, 1835 ve 1824 Sokakları ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda 09:00-17:00 saatleri arasında, Batıkent Mahallesi 2659, 26130, 2657, 2655, 2682, 2684, 2686, 2605, 2669, 2674, 2676 ve 26178 Sokaklarda 08:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

HATAY

Hatay'ın Reyhanlı, Samandağ, Antakya, Dörtyol, Erzin, Arsuz, İskenderun, Altınözü, Yayladağı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim Salı günü, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Yeni ve Bağlar Mahalleleri'ne 15:00-16:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Girne ve Uğur sokaklara 14:00-17:00 saatleri arasında, Yeni Mahalle Liman Caddesi'ne 08:30-12:30 saatleri arasında, Antakya ilçesi Serinyol ve Zülüflühan mahallelerine 08:30-16:30 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Kuzuculu ve Yeniyurt mahallelerine 09:00-18:00 saatleri arasında, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ne 08:30-17:30 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Gülcihan, Üçgüllük, Derekuyu ve Kurtbağı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecektir.

İskenderun İlçesi Numune Mahallesi 179 ve 194 Sokaklar, Pınarbaşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet ve Pınarbaşı Caddeleri ile 175, 177, 178 ve 178/2 sokaklar, Pirireis Mahallesi 166 Sokak'ta 08:30-17:30 saatleri arasında, Altınözü ilçesi Enek Mahallesi'nde 08:30-16:30 saatleri arasında, Büyükburç Mahallesi'nde 09:00-15:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Denizgören Mahallesi'nde 09:30-15:30 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Yılanlı Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında, Hassa İlçesi Girne Mahallesi'nde, Yoluklar Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

OSMANİYE

Osmaniye'nin merkez, Hasanbeyli, Düziçi, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde salı günü kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim Salı günü, merkez ilçe Tecirli Bucak Kırmıtlı Köyü Cumhuriyet, Gazi Sinan ve Seyrantepe Mahalleleri ile Yeniköy Köyü ve Değirmen Ocağı Köyü'ne 09:00-13:00 saatleri arasında, Tehçi Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Pirsultanlı Köyü Merkez Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Kadirli İlçesi Kerimli Köyü'Nde 09:00-17:00 saatleri arasında, İlbistanlı Köyü, Karakütük Köyü Sarıböğsek, Sarıcaferli, Karalar, Karabıyıklar, Börkler, Palalar, Poluçlar, Murtcular, Tokgözler, Akarca, Köreluşağı ve Üç Kazan mahalleleri, Kösepınarı Köyü, Yusufizzettin Köyü Kadirli OSB, Pampallı ve Merkez Mahallesi'nde 09:00-13:00 saatleri arasında, Sarıtanışmanlı Köyü, Oruçbey Köyü, Kesim Köyü Aliortaklı, Atasanlı, Hacıahmetler, Aliveliler, Demirciler, İncikler, İmirzeler, Veliler Çolaklar, Saltalılar, Fakılar ve Deliayşeler Mahalleleri, Yenigün Köyü, Kayasuyu Köyü, Akgedik, Tapsızlar, Aşağı Köşkerli Tüysüzler, Zeynepli, Merkez, Dere, Mezililer, Köşkerli ve İmirhan mahalleleri ile Durmuşsofular Köyü'nde 14:00-17:00 saatleri arasında, Sumbas ilçesi Mehmetli Köyü Armağanlı Mahallesi ile Yeşilyayla Köyü Galipli, Agedik, Karagedik, Fındıklar, Geyikağılı, Kayseri, Merkez, Safiyeler ve Çukurfenk mahallelerinde 09:00-13:00 saatleri arasında, Toprakkale ilçesi Tüysüz Mahallesi ve Lalegölü Köyü'nde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.