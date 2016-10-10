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4 ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’nin bazı ilçelerinde 12 Ekim Çarşamba günü günü elektrik kesintisi uygulanacak.

4 ilde elektrik kesintisi

10 Ekim 2016 09:43

ADANA

Adana’nın Pozantı, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim Çarşamba günü, Pozantı ilçesi Zafer Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi Güney Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yenice Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Gürselpaşa Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Seyhan ilçesi Kayalıbağ, Çınarlı, Reşatbey, Tepebağ ve Kuruköprü mahalleleri ile Adliye Sarayına 01:00-07:00 saatleri arasında Scada altyapı çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Sirkeli Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Küçük Burhaniye Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi Kireç Ocağı mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi Doğançay Hidro Elektrik Santraline 10:00-16:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

MERSİN

Mersin’in Akdeniz, Erdemli, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Çayır mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Erdemli ilçesi Veyselli Mahallesi Kildenci mevkisine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Tarsus ilçesi Gözlükule Mahallesi Adile Hala Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi, 2101 Sokak, 2116 Sokak, 2118 Sokak ve 2120 Sokak ile Duatepe Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı ve 1102 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Gülek Mahallesi Eski Çukurbağ mevkisi, Kardamı mevkisi ve Taşdibi mevkisine 09:30-17:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi 1767, 1762, 1765, 1763 ve 1774 sokaklar, 16.Cadde, Bahçelievler Mahallesi 1825 ve 1826 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

HATAY

Hatay’ın Payas, Dörtyol, İskenderun, Arsuz, İskenderun, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim Çarşamba günü, Payas ilçesi Karşı Mahalle Adem Yavuz Caddesine 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi ile Özeren Alüminyum, Aygaz ve İpragaz Dolum Tesislerine 09:00-18:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi İsmet İnönü Caddesine 06:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Arsuz ilçesi Üçgüllük, Derekuyu ve Kurtbağı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi 112, 114 ve 115 sokaklara 07:00-16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi Ceni Çiftliğine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kurtuluş ve Tutlubahçe mahallelerine 09:30-15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Kırıkhan ilçesi Yılanlı Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Merkez, Hasanbeyli, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim Çarşamba günü, Merkez ilçesi Tehçi Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Düziçi ilçesi Kuşçu Köyü Adaca Mahallesine 01:00-07:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle, Pirsultanlı Köyü Merkez Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kadirli ilçesi Kerimli Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek. 

Etiketler: adana, elektrik kesintisi, Hatay, mersin, osmaniye


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