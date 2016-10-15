Adana’nın Pozantı, Karaisalı, İmamoğlu Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Kozan, Yumurtalık ve Tufanbeyli ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim Pazartesi günü, Pozantı ilçesi Alpu Mahallesi Çamici Sitesine 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karaisalı ilçesi Maraşlı Mahallesi ile ASKİ Su Pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İmamoğlu ilçesi Hürriyet ve Fatih mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77008, 77009, 77011 ve 77012 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi Kuzey Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçelievler Mahallesi 1330 ve 1332 Sokaklar ile Yeşil Bağlar 1243, 1238, 1241 ve 1240 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sazak ve Pekmezli Mahallelerine 09:00-10:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi Güney Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Dağcı, Yürekli, Müminli ve Göztepe mahallelerine 12:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75093, 75095, 75097 ve 75107 Sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çukurova ilçesi Belediye Evleri, 100. Yıl ve Esentepe mahallelerine 09:00-10:00 saatleri arasında, 100.Yıl Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı ile 85118, 85122, 85126 ve 85132 Sokaklara 09:00-18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Pozantı ilçesi Zafer Mahallesi İnönü Caddesi ve Eren Sokağa 08:00-17:00 saatleri arasında, İstiklal Mahallesi ile Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Kuzey Gişeleri ve Jandarma Karakoluna 13:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Karakayalı Mahallesine 09:00-18:00 saatleri arasında, Günyazı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Yumurtalık ilçesi Sugözü Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Andıl ve Hacımirzalı sokaklara 09:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Tufanbeyli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mercan Sokağa 08:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mersin’in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Silifke, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim Pazartesi günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Limonlu Mahallesi ve Akdeniz Mahallesi Akdeniz-1 Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Fıratlar mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında, Özgürlük Mahallesi 6288, 6286 ve 6280 Sokaklar ile 136.Caddeye 08:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi, Korucuk Mahallesi, Karaçukur Mahallesi, Sarıdana Mahallesi, Yukarı Kükür Mahallesi, Çamlıpınar Mahallesi, Güngören Mahallesi, Lale Mahallesi, Karaağa Mahallesi, Çataloluk Mahallesi ve Güleç Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Bardat Kümesi mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi, Arkum Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Sökün Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi ve Kabasakallı Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Kavak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı ile 1039 Sokak, 1041 Sokak, 1043 Sokak, 1045 Sokak, 1047 Sokak, 1049 Sokak, 1002 Sokak, 1004 Sokak, 1027 Sokak, 1029 Sokak, 1031 Sokak, 1033 Sokak, Cahit Hakanoğlu (1012) Sokak, 1025 Sokak, 1019 Sokak, 1017 Sokak, 1015 Sokak ve 1014 Sokağa 08:30-16:30 saatleri arasında, Bağlar Mahallesi 0479 Sokak, 0477 Sokak, 0481 Sokak, 04106 Sokak, 04108 Sokak, 04112 Sokak, 0414 Sokak, 04116 Sokak, 04104 Sokak, 0482 Sokak, 0469 Sokak ve 0457 Sokağa 09:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi, Emirler Mahallesi, İnsu Mahallesi ve Kocahamzalı Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Defne, Altınözü, Samandağ, Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Dörtyol ve Defne ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim Pazartesi günü, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 67 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Altınözü ilçesi Kozkalesi, Tepehan, Kazancık, Karsu, Altınkaya, Enek ve Fatikli mahalleleri ile Altınözü Devlet Hastanesi, Piyade Bölük Komutanlığı, Yüceller Taş Ocağı, Baz İstasyonları ve İçme Sularına 9:00-17:00 saatleri arasında, Kamberli Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Samandağ ilçesi Yaylıca, Çubuklu ve Avcılar mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Çiğdede Mahallesi 197 Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi 119 ve 120 Sokaklara 08:30-14:30 saatleri arasında, Kuruyer Mahallesi ile Ustaoğlu Beton, Çimko Beton, Dinamit Deposu, Beyza Piliç, Gürtaş Taş Ocakları, Baz İstasyonları, Ticarethaneler ve içme suyu Trafolarına 06:00-09:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler, Karataş, Delibekirli, Çamseki, Kurtlusarımazı ve Yılanlı Mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Topboğazı Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi Ziya Gökalp Caddesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Çay Mahallesi ile HATSU Kuyusu, Hanife Uysal İlköğretim Okulu ve Şemsettin Mursaloğlu Okuluna 06:00-15:00 saatleri arasında, Modernevler Mahallesi 301 Sokak ve Sadık Altıncan İlköğretim Okuluna 08:30-17:30 saatleri arasında, Barbaros Mahallesine 06:00-08:00saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Dörtyol ilçesi Özerli ve Numune Evler Mahallesi 1 nolu Deniz Yolu Caddesine 09:00-18:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi Abdullah Caddesine 08:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Osmaniye’nin merkez ve Düziçi ilçesinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim Pazartesi günü, merkez ilçe Çardak Köyü Merkez Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Düziçi ilçesi Cumhuriyet, Kurtuluş, İrfanlı Kurtbeyoğlu, Karacaoğlan, Yenice Haruniye, Hürriyet ve Çiftlik mahalleleri ile Çatak ve Yeşilyurt Köylerine 01:00-06:00 saatleri arasında Scada çalışması nedeniyle, Pirsultanlı Köyü Merkez Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.