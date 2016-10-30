Başkent Elektrik A.Ş'den yapılan açıklamada, tesis çalışması ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 2 Kasım günü bazı il ve ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Ankara'da kesinti yaşanacak ilçeler şöyle:

“Ankara ili Beypazarı ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Hacıkara Mahallesi, Çankaya ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle İşçi Blokları Mahallesi Mevlana Sokak, Çiğdem Mahallesi 1550-1564-1551-1589-1586-1588-1587-1584-1571-1559 – 1593-1591-1585-1574-1570-1590-1594-1573-1557-1577-1550/1 sokaklarına, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Sokağı'na enerji verilemeyecek.

Çankaya ilçesi 07.00-14.00 saatleri arasında Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Bükülmez-Salkım Söğüt-Çetin Emeç-Virajlı-1361. sokaklarına enerji verilemeyecek.

Mamak ilçesi 09.20-17.20 saatleri arasında Akşemsettin Mahallesi 1122/16 - 1122/17 - 1122/19 - 1122/11 - 1122/9 - 1122/13 - 1122/14 - 1122/18 - 1122/12 - 1122/10 - 1122/6 sokaklarına enerji verilemeyecek.

Sincan ilçesi 09.00 - 12.00 saatleri arasında Mustafa Kemal Mahallesi Oğuzhan - Sakarya - Derya - Çakır - Fırat - Bayrak - Orhan Gazi - Varol - Ziya Gökalp - Eyüp - Kazım Karabekir - Yıldız - Yiğit - Melek - Ülkü - Lale - Yaprak - Gündüz - Saydam – 317. sokaklarına enerji verilemeyecek.”

Diğer kesinti yaşanacak il ve ilçeler şöyle:

“Karabük ili Safranbolu ilçesi 09.00 - 17.00 saatleri arasında Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak-Cemalcaymaz Mahallesi Elfirek - Kale - Ünsal - Bestekar Niyazi Şengül sokakları, Emek Mahallesi Prof. Metin Sözen Sokak, Yenimahalle Mahallesi Prof. Metin Sözen Sokak.

Kastamonu ili Cide ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında Tarakçı köyü Mahallesi, Doğanyurt ilçesi Ortaburun köyü Sık Mahallesi, İnebolu ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında Atabeyli köyü Merkez Mahallesi.

Kırıkkale ili Merkez ilçesi 09.00 - 16.30 saatleri arasında Tepebaşı Mahallesi 635 - 634 - Mehmet Akif Sokak, Gürler Mahallesi İstiklal - 687 - Mehmet Akif - Sokak, Merkez ilçesine 09.00 - 12.30 saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Bankalar Sokak Bahçelievler Mahallesi, Şehit Cevdet Ocak - Soka, Fatih Mahallesi 2643 - 2644 - 2651 - 2691 - 2700 - 2695 - Yunus Emre - 2693 – sokaklarına, Etiler Mahallesi 1120. Sokak, Fabrikalar Mahallesi 34. Sokak, Karşıyaka Mahallesi Şehit Ali Okatan- 2102 - 2108 - 2273 - 2274 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2228 - 2234 - 2237 - 2223-Belediye Asfalt Şantiyesi ve Garajı-Yuva-Karşıyaka ve Selimözer mahalleleri.

Merkez ilçesi 13.30 - 16.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bahçelievler Mahallesi Şehit Baki Öz - Şehit Ramazan Bekar - 2089 - 2063 - 2065 - 2067 - 2069 - 2071 - 2073 - 2066 - 2072 - 2074 - 2077 - 2078 - 2084 - 2086 - 2088 - 2079 - 2080 - 2082 - 2083 - 2087 - Şehit Cevdet Ocak - 2048 - Yeşilöz - 2075 - 2076 - 2085 - 2061 - 2062 - Vatan - Şehit Neşet Öcal - Şehit Dursun Doğanay - Şehit Mevlüt Aydın - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2064 - 2100 - 2098 - 2095 - 2101 - 2093/1 - 2097 - 2096 sokakları.

Kırıkkale İli Merkez ilçesine 09.00 - 16.00 saatleri arasında Sanayi Mahallesi 1296 - 1297 - 1298 - 1295 - 1299 - Ş.Süleyman Demirel - 1122 - 1136 - 1139 - Tevfik Kış - 1309 - 1305 - 1306 - 1322 - 1323 - 1144 - 1300 - 1301 - 1303 - 1304 - 1315 - 1325 - 1282 - 1308 - 1314 - 1321 - 1324 - 1326 - Orhan Gazi - 1320 - 1291 - 1307 - 1281 - 1316 - 1317 – 1318. sokaklarına, Etiler Mahallesi Orhan Gazi - 1123 - 1140 - 1144 - 1136 – 1139. sokaklarına tesis çalışması ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle enerji verilemeyecektir.”