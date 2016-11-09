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4 ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’nin bazı bölgelerinde bakım ve tesis çalışması nedeniyle 11 Kasım Cuma günü elektrik kesintisine gidilecek.

4 ilde elektrik kesintisi

09 Kasım 2016 08:48

Adana
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Kasım Cuma günü, Pozantı ilçesi İstiklal Mahallesi Yapıtaş mevkisine 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Karaisalı ilçesi Torunsolaklı Mahallesi ve ASKİ Su Pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilmeyecek.
Pozantı ilçesi Zafer Mahallesi Karanfil Sokağa 09:00-18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77151, 77157 ve 77158 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Huzurevleri Mahallesi 77132 ve 77133 Sokaklar ile 80. Yıl Bulvarına 13:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektriksiz kalacak.
Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13060, 13056, 13058, 13070 ve 13072 sokaklara 10:00-17:00 saatleri arasında, Gürselpaşa Mahallesi 75271 Sokağa 10:00-11:00 saatleri arasında, Gürselpaşa Mahallesi 75111, 75113 ve 75119 sokaklara 09:30-10:30 saatleri arasında, Gürselpaşa Mahallesi 75093, 75095, 75097 ve 75107 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Beşocak Mahallesi 22017 ve 22015 Sokaklar ile Sarıyakup Mahallesi 23001 ve 23027 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Gülbahçesi Mahallesi 13001 Sokak, Dağlıoğlu Mahallesi 14047 ve 14043 Sokaklar, Dumlupınar Mahallesi Obalar Caddesi ile 38092 ve 38090 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Yüreğir ilçesi Çelemli Mahallesi Batı Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Seyhan Mahallesi Hasan Tuğal Caddesi ile 12, 20, 24 ve 19 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi Aydınlar Sokak ile ASKİ Su Pompaları, Tabaklar İlköğretim Okulu ve tarımsal sulama pompalarına 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.
Ceyhan ilçesi Ceyhanbekirli, Birkent ve Irmaklı Mahalleleri ile Anıl İnşaat’a 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Muradiye ve Modernevler mahalleleri 08:30-17:30 saatleri arasında, Sarıbahçe Mahallesi 8:30-18:0 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektriksiz kalacak.
Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Andıl, Hacımirzalı, Şehit Baki Ünüvar, Santral, Nurlu Cami, Oruç, Mansurlu, Hilmi, Rüya ve Dikenli sokaklarda 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi Payamgüneyi Sokak'ta 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Mersin
Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Akdeniz Sokağa 10:00-11:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Çamlıyayla ilçesi Belçınar Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Bumin Han Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektriksiz kalacak.
Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Bardat Kümesi mevkisine 08:00-16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.
Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi ve Hacıilyaslı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi, Cemilli Mahallesi, Pelitkoyağı Mahallesi, Takanlı Mahallesi ve Tol Mahallesi'nde 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Akdeniz Mahallesi Zeytinlik Caddesi ve Yaşar Doğu Caddesi ile 39702, 39703, 39608 ve 39716 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Menderes Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Turunç Caddesi ile 35421, 35419, 35417, 35436 ve 35434 sokaklara 08:30-16:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
Tarsus ilçesi Sandal Mahallesi Ayvalı mevkisine 09:30-17:30 saatleri arasında, Altaylılar Mahallesi 258 Sokak, 0260 Sokak, 0273 Sokak, 0275 Sokak, 0277 Sokak, 0279 Sokak, 0262 Sokak ve 0271 Sokak'a 09:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Toroslar ilçesi Portakal Mahallesi 80077, 80075, 80073 ve 80058 sokaklar ile Karaisalı Caddesi ve Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Hatay
Samandağ ilçesi Yeşilköy ve Koyunoğlu mahalleleri 02:00-04:00 saatleri arasında, Yaylıca, Çubuklu ve Avcılar mahallelere 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektriksiz kalacak.
Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ne 09:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde 09:00-13:00 saatleri arasında, Serinyol Mahallesine 14:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Kırıkhan ilçesi Aygırgölü Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Mimar Sinan Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik verilmeyecek.
Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi 08:30-18:00 saatleri arasında, Yenişehir Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle nedeniyle elektriksiz kalacak.
Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ahi Evran Sokak'ta 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Bekbele, Orhangazi, Bitişik, Kaledibi ve Çınarlı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Pirireis Mahallesi'nde 08:30-17:30 saatleri arasında, Dumlupınar Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde 08:30-17:30 saatleri arasında, Savaş Mahallesi 50. Sokak'a 08:30-17:30 saatleri arasında, Çay Mahallesi'nde 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Osmaniye
Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektriksiz kalacak.
Merkez ilçesi Tehçi Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Dumlupınar, Yunus Emre ve Rahime Hatun mahallelerinde 12:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması elektrik kesintisine gidilecek.
Kadirli ilçesi Koçlu Köyü Kalealtı, Süleymanlı, Ağanağat ve Karaçalı mahallelerinde 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
 


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