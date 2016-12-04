ADANA

Adana'nın Pozantı, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Sarıçam ve Ceyhan ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık Salı günü, Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30030, 30032 ve 30034 sokaklara 07:30-09:30 saatleri arasında, Mıdık Mahallesi 11173, 11175, 11177 ve 11179 sokaklara 09:00-15:00 saatleri arasında, Tellidere Mahallesi 72005, 72008 ve 72009 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında, Fatih Mahallesi 73203, 73205 ve 73219 sokaklara 13:30-17:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2242, 2239 ve 2243 sokaklara 09:45-11:45 saatleri arasında, Atakent Mahallesi 2238 ve 2239 sokaklara 12:15-14:15 saatleri arasında, Yamaçlı Mahallesi 606, 624, 625 ve 626 sokaklara 13:00-17:00 saatleri arasında, Başak Mahallesi 984, 986, 992 ve 993 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Atakent Mahallesi 2283, 2289 ve 2284 sokaklara 14:30-16:30 saatleri arasında, PTT Evleri, Tahsilli, Atakent, Dadaloğlu, Selahattin Eyyubi, Karacaoğlan ve Serinevler Mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Çelemli Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Çukurova ilçesi Memişli, Örcün ve Dörtler mahalleleri ile ASKİ Su Pompaları, Turkcell ve Vodafone Verici İstasyonları'nda 12:00-13:00 saatleri arasında, Karaisalı ilçesi Çakallı Mahallesi ile ASKİ Su Pompasında 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi 54, 55. 78, 79 ve 80, 1039 ve 1040 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Boynuyoğun Mahallesi Merkezi 09:00-14:00 saatleri arasında, Çınarlı Mahallesi Hekim Köy Bulvarı 14:30-15:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi, Sarıbahçe Mahallesi Modernevler Mahallesine 08:30-17:00 saatleri arasında,Tumlu Mahallesi Akmaşat Sokağa 09:30-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

MERSİN

Mersin'in Anamur, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık Salı günü, Anamur ulçesi Ovabaşı Mahallesi, Korucuk Mahallesi, Karaçukur Mahallesi, Sarıdana Mahallesi, Kükür Mahallesi, Çamlıpınar Mahallesi, Güngören Mahallesi, Lale Mahallesi, Karaağa Mahallesi, Çataloluk Mahallesi ve Güleç Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi Celal Bayar Sokak, Sarı Sokak, Sümbül Sokak, Sahil Caddesi, Kanal Sokak ve Zafer Sokak'a 09:00-16:00 saatleri arasında, Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi ve Ulupınar Mahallesi ile Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında, Mezitli İlçesi Deniz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Meltem Caddesi, Deniz Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Sahil Caddesi, Üniversite Caddesi ve Uygur Caddesi ile 49283, 49293, 49333, 49284, 49286, 49300, 49329, 49313, 49311, 49310 ve 49305 Sokaklara 10:00-15:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Narlıdere Mahallesi Küçük Sertavul mevkisine 09:00-15:00 saatleri arasında, Silifke ilçesiKocapınar Mahallesi Akçakılmevkisi ileİmamuşağı Mahallesi, Akdere Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Yeşilovacık Mahallesi ve Uşakpınarı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi Mamatmevkisine 09:30-17:30 saatleri arasında, Kırklarsırtı Mahallesi 2606 Sokak, 2604 Sokak, 2611 Sokak, 2605 Sokak, 2603 Sokak ve 2613 Sokak'a 13:00-17:00 saatleri arasında, Akşemsettin Mahallesi ve Kavaklı Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile 102223, 10221, 102219, 102217, 102226, 102201, 102215, 102216, 102204, 102088, 102206, 102211, 102209, 102207, 102205, 102203, 102201, 102005, 102008 ve 102002 Sokaklara 9:00-17:00 saatleri arasında, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, 102341, 102375, 102357, 102359, 102361 ve 102367 Sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Gözne Mahallesi, Darısekisi Mahallesi, Ayvagediği Mahallesi, Değirmendere Mahallesi, Alanyalı Mahallesi, Kızılkaya Mahallesi, Çandır Mahallesi ve Şahinpınarı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Akkent Mahallesi 2355 ve 2381 Sokaklar ile 32.Cadde ve İstemihan Talay Caddesine 09:00-11:30 saatleri arasında Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi 23202, 23200, 23100, 2357, 23190, 2390, 2359, 2378, 2376, 2374, 23155, 2370 ve 23153 Sokaklara 12:00-14:30 saatleri arasında, Akkent Mahallesi 23166, 2351, 2348, 2349, 2345, 2346, 2352, 2357, 2344, 2339, 2337, 2336, 2338 ve 2340 Sokaklara 15:00-17:30 saatleri arasında, Akkent Mahallesi 2374, 2390, 2377, 2386, 2373, 2355, 2371, 23104 ve 2354 Sokaklara 9:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

HATAY

Hatay'ın Kırıkhan, Arsuz, İskenderun, Yayladağı, Defne, Erzin, Payas, Antakya ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık Salı günü, Kırıkhan ilçesi Adalar, Kamberlikaya ve Başpınar mahallelerine 09:00-16:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Pirinçlik ve Helvalı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, İskenderun İlçesi Çay Mahallesi 101 ve 102 sokaklara, Hürriyet Mahallesi Şehit Yalçın Aydın Caddesi'ne, Meydan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ne, Yenişehir Mahallesi Şehit Teğmen Harun Kılıç Caddesi'ne 08:30-17:30 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesi Şehit Mustafa Mercanoğlu Caddesi'ne 09:00-17:30 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Kışlak, Hisarcık ve Aslanyazı mahallelerine 09:00-16:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ne 09:00-14:00 saatleri arasında, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ne, Payas ilçesi İstiklal, Karbeyaz ve Kürtül mahallelerine 08:30-17:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

OSMANİYE

Osmaniye merkez, Hasanbeyli, Toprakkale ve Bahçe ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık Salı günü, merkez ilçesi Tehçi Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında, Esenevler Mahallesi'ne 07:30-11:30 saatleri arasında, Hasanbeyli ulçesi Kalecik Köyüne, Toprakkale ilçesi Karataş ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesine 13:30-16:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.