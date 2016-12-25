Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana'nın, Seyhan, Çukurova, Karataş, Ceyhan ve Sarıçam ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Salı günü, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı ile 75492, 75496, 75508 ve 75710 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ile 79010, 79011, 79019 ve 79022 sokaklara 12:30-15:30 saatleri arasında, Karataş ilçesi Adalı Mahallesi'ne 09:00-17:00saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 08:30-17:00 saatleri arasında, Ulus Mahallesi'nde 09:30-13:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Gülnar, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Salı günü, Gülnar ilçesi Ulupınar Mahallesi Gonca mevkisi, Dedeler Mahallesi Köprü mevkisi ve Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisine, Silifke İlçesi Akdere Mahallesi'ne, Hüseyinler Mahallesi ile Narlıkuyu Mahallesi Atatürk (Kızılisalı) Sokak, Atatürk Sokak ve Aladam sokaklara, Uşakpınarı Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Arkum Mahallesi 291 (Arkarası) mevkisine10:00-16:30 saatleri arasında, Sökün Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Arkum Mahallesi, Atayurt Mahallesi ve Kabasakallı Mahallesi'ne 09:00-10:00 saatleri arasında, Sökün Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Arkum Mahallesi, Atayurt Mahallesi ve Kabasakallı Mahallesi'ne 16:30-17:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Tarsus ilçesi 82Evler Mahallesi'nde, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi ile 102331, 102314, 102345, 102347, 102339, 102308, 102322, 102368 ve 102335 sokaklara, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, Çiftçiler Mahallesi 103001 Sokak, Bahçeciler Mahallesi 104073 ve 104075 sokaklarda 9:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın Hassa, İskenderun ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Salı günü, Hassa ilçesi Çay, Tepebaşı, Yeni, 15 Kasım, Dedemli ve Tiyek Mahalleleri'ne, İskenderun ilçesi Bitişik Mahallesi'ne, Karayılan Mahallesi'ne, Belen ilçesi Halilbey ve Atik mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçesinde salı günü kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Salı günü, merkez ilçesi Hacı Osmanlı Mahallesi'ne 09:00-14:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.