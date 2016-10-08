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4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik Bursa ve 3 ilde yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

08 Ekim 2016 12:21

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıllarda Bursa’da FETÖ’nün sözde "insan kaynakları sorumlusu" olarak faaliyet gösteren ve devletin anayasal kurumlarına örgüt mensuplarını kriptolamak suretiyle sızdırarak yerleştiren ve hakkında yakalama kararı olan “Semih” kod adlı Necati Uysal’dan ele geçirilen dijital verileri inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması’nın (PDY) Bursa’daki okulları, dershaneleri, şirketleri, üniversitesi ve diğer bazı birimlerinde örgüt adına imam, abi gibi sıfatlarla görev yaptıkları tespit edilen 24 kişi hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Zanlılar hakkındaki yakalama kararının ardından Bursa, Erzurum, Bitlis ve Şanlıurfa’da tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda ekipler 16 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılara ait evlerde arama yapılırken, aranan 8 kişiyi yakalama çalışmaları sürdüğü bildirildi. Ayrıca gözaltına alınan 16 kişinin örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

Etiketler: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı terör örgütü


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