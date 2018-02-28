4 ilde silahlı örgüt operasyonu: 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca bugün 20 şüpheli hakkında silahlı örgüt üyesi olmak, kasten yaralama, nitelikli yağma ve silah ticareti yapmak suçlarından dolayı gözaltı kararı verilmiştir. Örgüt lideri Kemal Bağcı ile birlikte 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Operasyon Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir” denildi.

Abdullah Sarica