4 ilde zehir tacirlerine operasyon: 25 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde sattıkları belirlenen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından Konya merkez olmak üzere Malatya Gaziantep, Şanlıurfa ve Bingöl’de çok sayıda polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda zahir tacirlerinin evleri "Ares" adı verilen narkotik köpeği tarafından didik didik arandı. Yapılan aramalar sonucunda ev eşyaları arasında gizlenmiş 125 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir evin bahçesinde de ekili halde Hint keneviri bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu maddelerini ev eşyaları arasında saklayarak farklı illere gönderdikleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 5’i kadın 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 30 kişi hakkında yakalama kararının çıkarıldığı operasyon kapsamında firari olan 5 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İbrahim Yetkin