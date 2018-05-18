Diğer
Kategoriler

4 ile yeni vali atandı

Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 2 ilin valisi merkeze alınırken, Burdur ve Kırşehir valiliklerine mülkiye başmüfettişleri atandı.

4 ile yeni vali atandı

18 Mayıs 2018 07:00

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile Sinop Valisi Hasan İpek merkez valiliğine atandı. Çiftçi’den boşalan göreve İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Hasan İpek’ten boşalan Sinop Valiliğine ise Sındıklı Kaymakamı Köksal Şakalar atandı. Mülkiye Başmüfettişleri Hasan Şıldak Burdur Valiliğine, İbrahim Akın Kırşehir Valiliğine atandı.
Söz konusu atamalar, İçişleri Bakanlığının 14 Mayıs 2018 tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine 10 Haziran 1949 tarihli ve 5442 sayılı kanunun 6’ıncı maddesi ile 23 Nisan 1981 ve 2451 sayılı Kanunun 2’inci maddesine göre 14 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Bakanlık müşavirliği görevine Murat Doğanay'ın atanması gerçekleştirildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç