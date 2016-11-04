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4 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa ve Samsun çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 Kasım 2016 yurtta hava durumu

04 Kasım 2016 09:31

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 16
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Bursa: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18
Adana: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Az bulutlu ve açık 6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18 

Etiketler: 4 Kasım 2016, yurtta hava durumu


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