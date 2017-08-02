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4. katın penceresinden düşen hemşire hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 4. katındaki evinin penceresinden düşen hemşire hayatını kaybetti.

4. katın penceresinden düşen hemşire hayatını kaybetti

02 Ağustos 2017 21:43

Olay, Sandıklı Ece Mahallesi Dinar Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diyaliz hemşiresi Hafize Şahin (44), 4. kattaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenden düşerek ağır yaralandı. Kadının düştüğünü gören çevre sakinleri durumu hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Hafize Şahin’in ilçedeki özel bir sağlık kuruluşunda çalıştığı öğrenildi. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.  

Ali Bayar
 

Etiketler: Hafize Şahin, hemşire


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