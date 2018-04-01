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4 katlı bir apartmanın damındaki 9 baz istasyonu

Adana'da 4 katlı bir apartmanın damındaki 9 baz istasyonu görenleri şaşırttı.

4 katlı bir apartmanın damındaki 9 baz istasyonu

01 Nisan 2018 10:41

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın damında 9 baz istasyonu kurulması dikkat çekti. Dam üzerindeki baz istasyonları bir çok kez sağlığa zararlı olması ve kansere neden olmasından dolayı mahkemelik olsa da bu bina gibi mahalle arasında baz istasyonları hızla çoğalmaya devam ediyor. Kimi vatandaşlar bu duruma tepki gösterse de artık vatandaşlar da baz istasyonları ile yaşamaya alışmış durumda.
GSM şirketlerinin bina sahiplerine yıllık 6 bin dolara kadar kira parası vermesi de binaların kullanılmasını cazip kılıyor.

Fatih Keçe

 

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