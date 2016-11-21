Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi'nde bulunan metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa, Fatih, Balat ve Eminönü itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sırasında binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Bina kullanılamaz hale gelirken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Oğuzcan Yazar