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4. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Kayseri'de 4. kattan düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.


21 Eylül 2016 09:11

Edinilen bilgiye göre Gesi Cumhuriyet Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 1 yaşındaki Ö. B., 4. kattaki ikametin penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ö. B.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Ö. B.'nin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından polis, evde inceleme yaparken Ö. B.'nin nasıl düştüğü araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. 

Turan Bulut

Etiketler: bebek ölümü, Kayseri


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