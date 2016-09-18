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4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde apartmanın 4. katından düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.


18 Eylül 2016 14:28

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle TOKİ Konutları D Blok'ta meydana gelen olayda, Keşan Dr. Rıfat Osman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bu yıl kayıt yaptıran lise öğrencisi S.Y., anneannesiyle yaşadığı 4'üncü katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan S.Y., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa travması geçiren ve vücudunda çok sayıda kırık bulunan çocuğun yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın intihar olup olmadığı da araştırılıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Turgay Balcı


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