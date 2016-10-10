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4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Aksaray’da 4. kattaki evinin penceresinden aşağıya düşen genç hayatını kaybetti.

4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

10 Ekim 2016 07:24

Olay, Taşpazar Mahallesi 857 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, gece yarısı odasının penceresinde sigara içmek isteyen Ömür Dağ (26), aşağıya düşerek ağır yaralandı. Bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine adrese 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömür Dağ, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömür Dağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemeler yaptı. 

Polis ekipleri ile birlikte hastaneye gelen gencin annesi Dilber Yaldır (55) ise, içeride oğlunun cansız bedenini gördükten sonra hastane önünde uzun süre ağladı.  

Yasin Can


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