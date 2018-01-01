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4. kattan düşen öğrenci hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yılbaşı sabahı 4. kattan düşen lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

4. kattan düşen öğrenci hayatını kaybetti

01 Ocak 2018 19:54

Olay, sabah saat 06.20 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi 174. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde yılbaşını kutlayan lise öğrencisi Yağız Küçük (17), fenalaşınca hava almak için dairenin penceresini açtı. Hava aldığı sırada dengesini kaybeden genç, 4. kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: İzmir, öğrenci

 

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