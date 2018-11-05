4 kez müebbet ve 231 yıl hapis cezası alan kişi evin içine kazdığı kuyuda yakalandı

2008 yılında Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey Mahallesi yakınlarında Ş. ve S. aileleri arasındaki kan davası olayından dolayı, Van merkezden taziye ziyaretinden dönen S. ailesine ait olan minibüsün uzun namlulu silahlarla taranması olayında 4 kişinin ölümü ve 16 kişinin yaralanmasından dolayı R.Ş. isimli şüpheli şahıs 7 yıl tutukluğunun ardından denetimli olarak serbest bırakılmıştı. 29 Ağustos 2018 tarihinde R.Ş. isimli şahıs, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 16 yaralıdan dolayı da 231 yıl hapis cezası almıştı.

2 kişilik ekip 2 ay çalıştı

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince oluşturulan 2 kişilik bir ekip, R.Ş. isimli şahıs hakkında 2 ay süreli kapsamlı ve projeli çalışma yürüttü. 3 Kasım 2018 günü il merkezinde 2, Tuşba ilçesi Çakırbey Mahallesi'ndeki bir adres olmak üzere 3 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bir metrekarelik alanda çıktı

Şahsın Çakırbey Mahallesi'nde ikamet eden annesi K.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada büyük bir sandığın dikkat çekmesi sonucu, polis ekiplerince sandığın yeri değiştirildiğinden bir metre derinliği ve bir metrekare genişliği bulunan özel bir bölümde saklanan R.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. R.Ş. işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Atilla İdiz

