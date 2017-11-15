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4 kilo kaçak tütüne 45 bin 570 TL ceza kesildi

Sivas’ın Gürün İlçesinde ele geçirilen 4 kilo kıyılmış kaçak tütün için 4 bin 570 TL para cezası kesildi.

4 kilo kaçak tütüne 45 bin 570 TL ceza kesildi

15 Kasım 2017 09:44

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gün saat 02:00 sıralarında Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya- Kayseri karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında, Malatya istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan kargo yüklü kamyonu durdurup kamyonda arama yaptılar. Yapılan aramada 36 ayrı şahsa ait olduğu tespit edilen 4 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Kargo sahiplerine toplamda 45 bin 570 TL para cezası kesildi. ele geçirilen kaçak tütün imha edilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüğüne teslim edildi. 

Yasin Kayacı

Etiketler: ceza, Sivas, tütün

 

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