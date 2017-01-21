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4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

21 Ocak 2017 13:37

Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan Canözü (59) sabah uyandığında kendisini kötü hissedince eşi Zeynep Canözü (38) ile çocukları Onur (10) ve Osman’ı (13) uyandırmaya çalıştı. Canözü, yarı baygın vaziyette gördüğü eşi ve çocuklarını hemen kucaklayıp evden dışarı çıkardı ve komşularından yardım talep etti.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileyi Fethiye Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede müşahede altında tutulan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan gece sobaya kömür atıldığı ve soba borularının delik olması nedeniyle karbonmonoksit gazının bu deliklerden odaya sızdığı ve zehirlenmenin meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Murat Yalçın

Etiketler: karbonmonoksit gazı, zehirlenme


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