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4 kişilik aileyi ezen sürücü kaçmak için aracını kalabalığın üzerine sürdü

Şanlıurfa’da 4 kişilik bir ailenin üzerinde olduğu motosikleti önüne alıp sürükleyen otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçmak için etrafını saran kalabalığı ezmeye çalıştı.

4 kişilik aileyi ezen sürücü kaçmak için aracını kalabalığın üzerine sürdü

15 Ocak 2018 00:25

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, üzerinde anne, baba ve 2 küçük çocuktan oluşan 4 kişilik bir ailenin bulunduğu motosiklete çarptı. Yere düşen motosikleti üzerindekilerle birlikte önüne alan otomobil, yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra durdu.

Kaçmak için kalabalığı ezmeye çalıştı

Kazayı gören vatandaşlar, yerdeki yaralıların yardımına koştu. Kalabalığı toplandığını gören otomobil sürücüsü, paniğe kapılıp olay yerinden kaçmaya çalıştı. İlk önce geri giderek kaçmaya çalışan sürücü, bunu başaramayınca otomobilini kalabalığın üzerine sürdü. Vatandaşlar, üzerlerine gelen otomobili durdurmak için tekmeledi. Kalabalığın kendisini linç etmesinden korkan otomobil sürücüsü, vatandaşların ezilmemek için önünden çekilmesiyle olay yerinden kaçmayı başardı.

Plakası belirlenen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan annenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri, olay yerinden kaçan ve plakası belirlenen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayı görerek yaralılara yardım etmeye çalışan vatandaşlar, kaçmaya çalışan otomobilin durdurmaya çalıştıklarını fakat sürücünün kendilerini de ezmeye kalkıştığını iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Şinasi İnan

 

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