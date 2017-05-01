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4 kişinin katil zanlısının babası: 'Oğlum külhanbeylik yapıyordu'

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2 kardeşi ile onların eşlerini öldüren zanlının babası, "Büyük oğlum külhanbeylik yapıyordu" dedi.

4 kişinin katil zanlısının babası: Oğlum külhanbeylik yapıyordu

01 Mayıs 2017 12:44
4 kişinin katil zanlısının babası: 'Oğlum külhanbeylik yapıyordu' - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde ortak kullandıkları su için ayrı abone olmaları konusunda tartıştığı kardeşleri Ahmet Albayrak (40) ve eşi Teslime Albayrak (35) ile Mustafa Albayrak (43) ve eşi Gülsüm Albayrak'ı (32) tabancayla öldüren, Mustafa Albayrak'ın oğlu Furkan Albayrak'ı (9) da yaralayan Yusuf Albayrak'ın başına silah dayadığı baba İlyas Albayrak, oğlunun kardeşlerine külhanbeylik yaptığını söyledi.
Yusuf Albayrak'ın en büyük oğlu olduğunu söyleyen İlyas Albayrak, "4 oğlum var. Onlara bu külhanbeylik yapıyordu. Onlar da bundan korkuyordu. Derebeyi gibi beline silahı takıp avluda dolaşıyordu. Bunların üçü, üç katlı aynı evde oturuyor. Su sayaçları ortaktı mesele bundandı" dedi.

Bu sırada, İlyas Albayrak'ın diğer oğlu, "Baba konuşma yeter acımız büyük. O da bizim abimiz" diyerek babasının konuşmasına engel oldu.

Mezarlar hazırlandı

Bu arada, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 4 kişi için Dokuztekne Mahallesi Mezarlığı'nda 4 mezar açıldı.

Ancak ailelerinin isteği üzerine olayda hayatını kaybeden Gülsüm Albayrak'ın cenazesi ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, Teslime Albayrak'ın cenazesi ise Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verilecek. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, katil zanlısı


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