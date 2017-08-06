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4 kişinin öldüğü kazada sürücü ifade veremedi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 4 kişinin öldüğü kazada 15 yıla kadar hapsi talep edilen sürücü, avukatı olmadığı için ifade veremedi.

4 kişinin öldüğü kazada sürücü ifade veremedi

06 Ağustos 2017 09:38

Geçtiğimiz Aralık ayında Orhangazi-Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ahmet Ahmetoğlu (53) idaresindeki 16 YR 766 plakalı kamyon kontrolden çıkarak karşı şeride geçmişti. Bu esnada karşı şeritten gelen Mehmet Murat Durdu (34) idaresindeki 27 SY 121 plakalı aracı altına alarak yaklaşık 50 metre sürükledi. İki aracın şarampole yuvarlanması sonucunda kamyonet içerisinde bulunan Mehmet Murat Durdu (33) ile birlikte ağabeyleri Mustafa Durdu (34), Ercan Durdu (37) ve arkadaşları Murat Küçükoğlu (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü bir haftalık tedavinin ardından tutuklandı.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

Sürücü hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ahmet Ahmetoğlu'nun, “Benim avukat tutacak gücüm yok. Maddi durumum iyi değil” deyince savunması alınamadı. Duruşmaya katılan sanığın eşi Ayşe Ahmetoğlu, “Eşim kazadan dolayı hafızasını kaybetti. Bir şey hatırlamadığını söylüyor. Şu anda tedavi görüyor” dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa barodan avukat talep edilmesine, tutukluluk halinin devamına, eksik evrakların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ahmet Faruk Çabuk


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