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4 kişinin öldüğü olayda bir polis tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'kobra' tipi zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfeğin ateş almasıyla 4 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan bir polis memuru tutuklandı.

4 kişinin öldüğü olayda bir polis tutuklandı

09 Ekim 2016 11:15

Alınan bilgiye göre, dün Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Eski Cezaevi Kavşağı'nda devriye görevi yapan polis zırhlı aracının kule kısmında bulunan makineli tüfeğin, henüz bilinmeyen nedenle ateş alması sonucu Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Serhat Buldan ve Aydın Tümen hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan ve tüfeğin kendiliğinden ateş aldığını söyleyen polis İ.M. tutuklandı.

Olayda hayatını kaybeden Aydın Tümen, Necdet İşözü ve Serhat Buldan’ın ilçe merkezinde, Rahmi Safhalı’nın ise Esendere beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. 


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