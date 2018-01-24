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4 kişinin öldüğü servis aracının sahibi tutuklandı

Karabük'te geçtiğimiz pazar günü meydana gelen trafik kazasında KARDEMİR AŞ işçilerini taşıyan servis aracının sahibi tutuklandı.

4 kişinin öldüğü servis aracının sahibi tutuklandı

24 Ocak 2018 17:17

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, KARDEMİR fabrikalarında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı servis aracının duramayarak bir eve çarpması sonucu şoför ve 3 işçinin hayatının kaybettiği anımsatılarak, “Kaza sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve otopsi işlemleri yerine getirilmiştir. Soruşturma kapsamında kazaya karışan servis aracında gerekli ön incelemenin yapılmasını takiben servis aracının ruhsat sahibi şüpheli O.K. gözaltına alınmış ve ifadesi alınarak aynı gün tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır. Soruşturma, taşıma sözleşmesinin tarafları olan KARDEMİR AŞ ve kooperatif yetkilileri hakkında devam etmekte olup, kazaya karışan servis aracı ile ilgili olarak ayrıntılı teknik rapor aldırılması hususunda bilirkişi heyeti oluşturulmuştur” denildi. 

Yasin Erdem

 

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