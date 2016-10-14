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4 kişiye uyuşturucu satan genç bonzai ile yakalandı

Samsun'da 4 kişiye uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, 3 paket bonzai ile yakalandı.


14 Ekim 2016 12:08

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda yaptıkları araştırmada 3 ayrı olayda 4 kişiyi uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği 18 yaşındaki N.C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. N.C.K.'nin üzerinde yapılan aramada 3 paket satışa hazır bonzai ele geçti.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan N.C.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, uyuşturucu


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