Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda yaptıkları araştırmada 3 ayrı olayda 4 kişiyi uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği 18 yaşındaki N.C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. N.C.K.'nin üzerinde yapılan aramada 3 paket satışa hazır bonzai ele geçti.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan N.C.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay