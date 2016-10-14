Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda yaptıkları araştırmada 3 ayrı olayda 4 kişiyi uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği 18 yaşındaki N.C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. N.C.K.'nin üzerinde yapılan aramada 3 paket satışa hazır bonzai ele geçti.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan N.C.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.C.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay