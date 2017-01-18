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4 kişiyi öldürdü, bir şey olmamış gibi cesetleri teşhis etti

İzmir’de, Hüseyin Tiryaki ve ailesinden üç kişiyi öldüren ve ardından da intihar eden Hakan Kılıç’ın, olaylar ortaya çıkmadan önce öldürdüğü 4 kişiyi teşhis etmek üzere aileyi tanıyan kişi olarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gittiği ortaya çıktı.

4 kişiyi öldürdü, bir şey olmamış gibi cesetleri teşhis etti

18 Ocak 2017 17:04

Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki ormanlık alan girişinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Olayın ardından soruşturmayı titizlikle takip eden polis, cesedin Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'ye ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri daha sonra ise öldürülen Tiryaki’nin evine gittiğinde ise burada 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın da bıçaklanıp öldürülmüş cesetlerini bulunmuştu.

Aile yakını gibi cesetleri teşhis etmiş
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelendiğinde dört kişinin katil zanlısının Buca Şirinyer'de eczacılık yapan Tiryaki'nin aile dostu 27 yaşındaki bir çocuk babası Hakan Kılıç’ın olduğu belirlendi. Karabağlar ilçesinde evi bulunan Hakan Kılıç’ın evine giden polis, şahsı evinde silahla başına ateş ederek intihar etmiş halde buldu. Cinayetle ilgili ise herkesi şaşırtan bir ayrıntı ortaya çıktı. 4 kişinin katil zanlısı Kılıç’ın, cenazelerin götürüldüğü İzmir Adli Tıp Kurumu önüne gelerek burada aileyi tanıyan kişi olarak işlemlerine yardımcı olduğu, ardından eve giderek intihar ettiği ileri sürüldü. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Hakan Kılıç’ın babası emekli matematik öğretmeni Murtaza Kılıç’ı gözaltına aldı.
Hüseyin Tiryaki’nin birlikte yaşadığı üvey kardeşi Adalet Meslek Lisesi öğrencisi Emre Can Aslan’ın da, Hakan Kılıç’ın eve gelmeden 1 saat önce stajı için İzmir Adalet Sarayına gittiği ve cinayetten kurtulduğu belirtildi.

Etiketler: Aile katliamı, İzmir


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