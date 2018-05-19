4 kişiyi öldürdü şimdi de "Namusumu temizledim" dedi

Zanlı gazetecilerin neden yaptın sorusuna "namusumu temizledim" diyerek cevap verdi. Zanlı daha önce de, "Huzurluyum, görevimi yaptım" demişti.



Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin dün lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ile oğlu Süleyman'ı (15) alarak eşinin de bulunduğu Evciler köyündeki babasının evine gitti. Yaşadığı psikolojik hastalıklar nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Hamza Sakin, iftar vakti babası, 2 çocuğu ve eşini öldürdü. Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Hamza Sakin ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Mudanya Adliyesine sevk edildi. Adliye girişi gazetecilerin neden yaptın sorusuna Hamza Sakin, "namusumu temizledim" diyerek cevap verdi.