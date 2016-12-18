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4 kişiyi yaraladılar cinayet dedektiflerinden kaçamadılar

Adana'da 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


18 Aralık 2016 11:23

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 1134 ile 1115 sokağın kesiştiği yerde Mehmet E.'ye aitkahvehaneye ateş edilmesi sonucu Hatip E. ve Abdulhalim E. isimli şahıslar yaralandı. Bir süre sonra ise 19 Mayıs Mahallesi 1115 sokaktaki muhtarlık civarında Kadir E. ve Yakup S. silahla yaralandı. Bu yaralanma olaylarının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nin deneyimli cinayet dedektifleri harekete geçti. Dedektifler kısa sürede olayın olduğu sokakları ablukaya aldı. Zanlılar polisin mahalleyi sarması nedeniyle mahalleden çıkamadı. Polis bir süre sonra zanlıların bulunduğu yerleri tespit ederek tek tek baskın yapıtı. Yapılan baskın sonucunda olaya karıştığı ileri sürülen Ferruh E., İbrahim Ç., Vedat M. ve Yusuf B. gözaltına alındı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar, "tehdit, adam yaralama, işyeri kurşunlama" suçlamalarını kabul etmedi. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe
ADANA 


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