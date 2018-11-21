4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı darbe davasında 74 ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 263 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması 20. Ağır Ceza Mahkemesince yapıldı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmaya, sanık yakınlarının yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti tarafından karar açıklandı. Sanıklardan Ejder Yıldırım, Savaş Kurnaz, İdris Başkaya, Ümit Acar, Tarık Kaya, Caner Kaynar, Kürşat Aydoğdu, Devrim Soylu, Abdullah Celen, Gökhan Şahin, Şefran Kızılçay, Aydın Odabaşı, Hamza Berk, Musafa Fidan, Ömer İşler, Tahsin Aslan Yakuli, Yahya Aksoy, Mehmet Nahırcıoğlu, Nadir Ceylan, Ahmet Murat Özcan, Fahri Akbal, Hacı Ahmet Aslıhan, Erdan Kaya Erdoğan, Ayhan Özçelik, Muharrem Erdinç, Yusuf Bayazıt, Tamer Ayan, Ömer Özdemir, Rağıp Calban, Musa Türe, Emre Özyurt, Doğan Tuğdemir, Emrah Geyik, Davut Dönmez, Mustafa Güneri, Abdurrahman Alacalı, Ali Can, Cüneyt Sürücü, Fikret Başgül, İsmail Ercan, Mehmet Soykenar, Abdülkadir Açıkbaş, Fikret Yağmur Yavuz, Sinan Türkyılmaz, Mehmet Kılıç, Salih Soğukpınar, Turgay Cinek, Erhan Yahşi, Adem Karabulut, Ali Güdül, İbrahim Köymen, Mustafa İnanç, Selahattin Tanboğa, İsmail Bozkuş, Fatih Mehmet Ulukuş, Osman Durmuş, Nejat Uyar, Hakan Yaşar, Ayhan Güney, Ali Karakuş, Fatih Gökçe, Yusuf Yıldız, Mehmet Günhan Baysan, Umut Açıkgöz, Bekir Gürler, Ahmet Demir, Arz Pekmezci, Cumhur Yetiş, Deniz Ay, Musa Helvacı, Fatih Yücekan, Muhammet Özdemir, Tamer Özer ve Serkan Yağlı, 'anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.

Mahkeme tarafından, Ejder Yıldırım, Savaş Kurnaz, İdris Başkaya, Ümit Acar, Tarık Kaya, Caner Kaynar, Kürşat Aydoğdu, Devrim soylu, Abdullah Celen, Gökhan Şahin, Şefran Kızılçay, Aydın odabaşı, Hamza Berk, Mustafa Fidan, Ömer İşler, Tahsin Aslan Yakuli, Yahya Aksoy, Mehmet Nahırcıoğlu, Barış Caner ve Koray Özdemir'e ise 'kasten öldürmek' suçundan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da toplam 4 bin 65'er yıl hapis cezası verildi.

