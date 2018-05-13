4 Kürt partisi seçimlerin yeniden yapılmasını istedi

Değişim Hareketi (Goran), Demokrasi ve Adalet İttifakı, İslami Cemaat ve İslami Birliği yayınladığı ortak bildiride IKBY, Kerkük ve Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgelerde seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve Irak Meclisi’nden söz konusu bölgelerde seçimlerin yeniden yapılmasını talep ettiler.

Bu arada Değişim Hareketi (Goran) Milletvekili Kava Muhammed Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’ne ait elektronik aygıtların hacklendiğini iddia ederek seçim sonuçları kararına itiraz edeceklerini belirtmişti.

