Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3'ü kız 4 lise öğrencisi okula dışarıdan sipariş vererek yedikleri tavuk dönerken zehirlendi. Okulda kusma ve baş dönmesi şikayetiyle rahatsızlanan 4 öğrenci, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Öğrenciler, telefonla okula paket servis olarak dışarıdan döner istediklerini ve döner yedikten sonra rahatsızlandıklarını söylediler. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay