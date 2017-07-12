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4 madde ile akne izlerine son

Op.Dr. Esra Çelik, 4 madde ile akne izlerine son verileceğini söyledi.

4 madde ile akne izlerine son

12 Temmuz 2017 10:52

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Çelik, “Seneler önce akne izlerinin azaltılması için “Dermabrazyon” denen bir zımparalama işlemi uygulanmaktaydı. Plastik cerrahlar tarafından uzun zaman kullanılan bu zımparalama yöntemi bazı hastalarda son derece olumlu sonuçlar sunsa da, yine de genele hitap edecek yeterlilikte değildi. Kullanılan bu tekniğin yetersiz kalması, bizim de daha iyi arayışlara girmemize sebep olmuştur. (Kliniğimizde artık bu tip uygulamalar kullanılmamaktadır.)” dedi.

İkinci kademenin TCA peeling yani kimyasal peeling olarak bilinen uygulamalarla ortaya çıktığını ifade eden Op.Dr. Çelik, “Bu yöntem, problemli bölgenin soyulması ve sonrasında da epitel dokunun daha düzgün bir şekilde oluşmasını sağlamaktadır. (Kliniğimizde, artık bu tip uygulamalar da kullanılmamaktadır.) Bu yöntem tek başına istediğimiz sonucun alınmasını sağlamadığı için kimyasal soyma ile zımparalama uygulamalarını birlikte kullandık. Üçüncü kademe olarak isimlendirilen bu uygulama daha pozitif sonuçlar alınmasını sağlasa da, komplikasyonların söz konusu olması estetik cerrahların daha teknolojik uygulamalara ihtiyaç duymasına sebep olmuştur. (Kliniğimizde, artık bu tip üçüncü kademe tedaviler de uygulanmamaktadır.)” şeklinde konuştu.
Komplikasyon riskini minimuma indirmek ve daha düzgün soyma işlemi yapılması için lazer teknolojiyi kullanılmaya başlandığını kaydeden Op.Dr. Çelik, “İlk nesil lazerler istenen sonuçların alınmasında yetersiz kalsa da, sonra geliştirilen Erbium ve Karbondioksit lazerler düzgün bir soyma işlemi gerçekleştirdiğinden, daha düzgün yeni epitel dokusu oluşmasında oldukça başarılı sonuçlar vermiştir” açıklamalarında bulundu. 


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