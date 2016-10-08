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4 metreden inşaat alanına düşen kadın ağır yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde evine gitmek isteyen kadın yolda yürürken boşluğu fark etmeyip yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Ağır yaralana kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 metreden inşaat alanına düşen kadın ağır yaralandı

08 Ekim 2016 07:32

Olay Süleymanlar Mahallesi, Kadıtarlası Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir çocuk annesi Tülin Yence Ertuğrul (34) evine gitmek istediği sırada yol kenarında ki inşaat boşluğunu fark edemeyerek yaklaşık 4 metreden düştü. Mahalle sakinlerinin sesi duyması üzerine yardımına koştuğu genç kadın için 112 sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri genç kadına ilk müdahaleyi burada yaparken, itfaiyenin yardımı ile ambulansa alındı. Talihsiz kadın daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir mahalle sakini genç kadın düşünce ses duyduğunu ve yardıma koştuğunu belirterek, daha sonra sağlık ekiplerini aradığını söyledi. Yaralı kadının yaklaşık 4 metreden düştüğü ifade edilirken, inşaat alanı ve çevresinde her hangi bir uyarı levhası yada önlem alınmadığı görüldü.

Hastanede tedavi altına alınan kadının müşahede altında tutulacağı öğrenilirken polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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