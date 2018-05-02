Diğer
Kategoriler

4 milyon 500 bin liralık kaçak oyuncağa polis baskını

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele’de Emtia Kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda 4 milyon 500 bin TL değerinde 229 bin 193 kaçak oyuncağı ele geçirdi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

4 milyon 500 bin liralık kaçak oyuncağa polis baskını

02 Mayıs 2018 18:39

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Emtia Kaçakçılığına yönelik müşterek bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya 28 Nisan 2018 tarihinde operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde depodaki kolilerde istiflenmiş piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin olan 229 bin 193 adet kaçak oyuncak ele geçirildi. Oyuncaklara emniyet tarafından el konuldu. Film sahnelerini aratmayan operasyon saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili S.Ş ve M.G. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Murat Kanber

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç