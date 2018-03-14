4 milyon ithal oyuncak denetimden geçemedi

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu ile Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, Beylikdüzü'nde bir oyuncak fabrikasında gerçekleştirdikleri toplantıda oyuncak sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda sektörün ulaştığı boyut ve oyuncak güvenliği hakkında bilgiler paylaşılırken ithal ya da yerli olsun çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyan oyuncakta standart dışı ürünlere göz yumulmaması gerektiği mesajı verildi.

Türkiye'nin 600 milyon dolara yakın oyuncak ithalatı olduğu bilgisini veren Zafer Soylu, ''Bu oyuncakların tamamı ithalat aşamasında Ekonomi Bakanlığı'nın denetimine tabiidir. Sıkı ithalat denetim politikası uygulanmaya başlandıktan sonra toplam 141 milyon oyuncağı temsil eden numuneler alınmış ve laboratuvara gönderilmiştir. Laboratuvarda 30 bininin üzerinde test yapılmıştır. Bu testlerin sonucunda 4 milyon oyuncağın ithalatına izin verilmemiştir'' dedi.

''Özellikle Uzak Doğu'dan gelen ürünlerde yanlış ve yanıltıcı bilgiler var''

Temmuz 2017 tarihi itibariyle sıkı ithalat denetimi politikasına başladıklarını söyleyen Soylu, ''Denetimleri gerçekleştirirken, ürün beraberindeki belgeleri ve ürün üstündeki işaretlerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu gördük. Özellikle Uzak Doğu'dan gelen ürünlerde yanlış ve yanıltıcı bilgiler var. Denetimde ürün üzerindeki güvenlik işaretlerine bakılıyor. Ürünü belgelerine bakılıyor. Bunun haricinde üründen numune alınıyor. Alınan ürünler laboratuvarlara teste gönderiyor. Testlerin sonucu olumlu olursa ürünlerin ithalatına izin veriliyor. Ancak olumsuz sonuçlanırsa bu ürünlerin ithalatına izin verilmiyor'' açıklamasında bulundu.

''En çok adaptörlerde uygunsuzluklarla karşılaştık''

Yapılan test ve deneylerde nelere dikkat ettiklerini ifade eden Soylu, ''Öncelikle ürünlerin kimyasal yönden uygun olup olmadıklarına bakıyoruz. Çünkü oyuncaklarda zararlı kimyasallar kullanılmış olabilir. Bunun dışında ürünlerin üzerinde güvenlik işaretlerinin olup olmadığına bakılıyor. Fiziksel ve mekanik testler yapılıyor. Eğer ürünün içinde elektrik sistemi varsa bu elektrik sisteminin zararlı olup olmadığına, güvenli olup olmadığına bakılıyor. Özellikle adaptörler en çok önem verdiğimiz ürün gruplarından bir tanesi. En çok adaptörlerde uygunsuzluklarla karşılaştık'' şeklinde konuştu.

Özellikle 3 yaş altı çocuklarda oyuncakların küçük parça içermemesi lazım diyen Soylu, ''Çocuk, küçük parçayı kopardıktan sonra solunum yoluna kaçma ihtimali var, buda ölümle sonuçlanabilecek bir durum. Dolayısıyla 3 yaş altı çocuklar için üretilen oyuncakların küçük parça içermemesi, keskin kenarlı olmaması ve sivri uçlu olmaması lazım. Denetimlerde en çok karşılaştığımız uygunsuzluklar da bunlar'' ifadelerini kullandı.

Yavuz Eroğlu ise şöyle konuştu: ''Çocuklarımızın gelişimini sağlayan oyuncak, çocuklarla ilgili en önemli ürünlerden biri. Bunun için ayrıca özen göstermemiz gerekiyor. Çocuklarımızın kullandığı oyuncakların denetimine önem veriyoruz. Türkiye'de yerli oyuncakçıları temsil eden PAGEV Yerli Oyuncak Komitesi bu konuda bakanlığımız ile birlikte yakın çalışma içinde''.

''Çocukların oynadığı ithal oyuncakların güvenliği çok önemli''

Oyuncakların nasıl denetlendiği açıklayan Eroğlu, ''Yurtdışından gelen oyuncaklar gümrük kapılarında denetime tabii tutuluyor. Bu denetimin kurallarını Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Denetimi Genel Müdürlüğü belirliyor. Uygulamayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yapıyor. Türkiye'de çocukların oynadığı ithal oyuncakların güvenliği çok önemli. Geçen sene yapılan testlerde yaklaşık 4 milyon oyuncak testleri geçemedi. Gümrükten içeri girmesi engellenmiş oldu. Bu çok önemli. Eğer bu oyuncaklar denetlenmeseydi 4 milyon tane sağlıksız ve uygunsuz oyuncağı anne ve baba olarak bilmeden çocuklarımıza verecek ve sağlıklarına risk oluşturacaktık'' dedi.

''Türkiye'de yerli oyuncak üretimi, gümrükteki denetimlerin artması ile birlikte hızla büyümeye geçti''

Türkiye'de yerli oyuncak üretiminin, gümrükteki denetimlerin artması ile birlikte hızla büyümeye geçtiğini vurgulayan Eroğlu, ''Maalesef geçmiş dönemde kontrolsüz şekilde ithalatın getirdiği bazı sıkıntılar oldu. Ağırlıklı oyuncak üretimi Çin'de gerçekleştiriliyor. Çin'de düzgün firmalar olduğu gibi hızlı büyüme içinde kontrolsüz şekilde büyüyen merdivenaltı sağlıksız üretim yapan firmalar da var. En önemli şey; denetimde sağlıklı ve kaliteli oyuncakla kalitesiz oyuncakların iyi şekilde ayrılması ve bunların Türkiye'ye girişinin engellenmesidir. Merdivenaltı üretim olan Çin ürünleri, Türkiye'ye girmediği zaman Türkiye'de üretim yapan yerli oyuncak sanayicilerimiz haksız rekabetin dışında hızla gelişip Türkiye'de tüketicilere güvenli oyuncaklar sunma imkanına kavuştular'' diye konuştu.

Adem Gürer - İsmail Çoşkun