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4 milyon kişiye elektrik enerjisi verilemiyor

4 milyon kişiye elektrik enerjisi verilemiyor
4 milyon kişiye elektrik enerjisi verilemiyor

Filipinler ve Tayvan’da etkili olan süper tayfun ‘Mangkhut’ ülkenin kuzey doğu kıyılarına ulaşırken, dev dalgalar 1 kişinin ölümüne yol açtı. Afet nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik verilemiyor.

Filipinler ve Tayvan kıyılarını tehdit eden süper tayfun ‘Mangkhut' 1 kişinin ölümüne yol açtı. Tayvan Hükumeti, dev dalgaların 1 kadının hayatını kaybetmesine neden olduğunu aktardı. Yetkililer dev dalgalar, şiddetli rüzgar ve aşırı yağışın yol açacağı olumsuzluklara karşı uyarılarını sürdürüyor. Güçlü fırtınanın Hong Kong ve Çin'in güneyini vurması bekleniyor. Filipinli yetkililer Mangkhut'ın bu yıl yeryüzünde oluşan en güçlü fırtına sistemi olduğunu açıkladı.

4 Milyon Kişiye Elektrik Verilemiyor

Filipinlerde etkili olan aşırı yağış ve fırtına, ağaçları ve sokak direklerini yerinden söktü. Luzon adasında 4 milyon kişiye elektrik verilemiyor. Luzon adasının kuzey kesiminde asker ve polis alarm durumuna geçirildi. Okullar kapanırken, buldozerlerin toprak kaymaları için hazır bekletildiği belirtiliyor. Saatte 205 ila 285 km hızla esen Mangkhut Tayfunu, yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını tehdit ediyor.

“RÜZGAR, ARABALARI KALDIRABİLİR”

Filipinler hava tahmincisi Rene Paciente, rüzgarın şiddetini ise şöyle anlattı:

“Arabaları kaldırabilir. Rüzgara karşı duramazsınız. İnanılmaz derecede yıkıcı olabilir.”  

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