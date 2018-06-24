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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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4. Münbiç devriyesi!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 24 Haziran 2018’de, dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

4. Münbiç devriyesi!

24 Haziran 2018 17:31

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