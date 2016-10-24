İzmir’de Bornova Polis Merkezi Amirliğine giden Göztepe - Eskişehirspor maçında görevli 4 çevik kuvvet polisi, Göztepe’nin maçın uzatma bölümünde gol bularak öne geçmesinin ardından, Eskişehirsporlu futbolcuların sahaya giren bir taraftara saldırdığını, kendilerinin de kalkanlarıyla araya girerek önlem aldıklarını ifade etti. Taraftarın polis ekiplerince yakalandığı sırada Eskişehirsporlu futbolculara engel olmak için kalkanlarıyla müdahalede bulunduklarını belirten polisler, bu sırada bazı futbolcuların kendilerine karşı koyarak kalkanlarına tekme attıkları savundu. Yaşanan arbedede futbolcuları kalkanlarıyla uzaklaştırmak istediklerini kaydeden polisler, olay yerine gelen Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan’ın kendilerine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Maçın ardından Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve futbolcular da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, polis tarafından coplandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.