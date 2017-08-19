'4 senedir hiç alışık olmadığımız bir görüntüydü'

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı rakiplerini geçen hafta oynadıkları Gençlerbirliği maçı ile analiz ettiklerini söyleyerek, “Geçen hafta maçta rakibimizin direk oyun oynadığı, düşen topa baskı yaptığı, top rakibe geçtiğinde adam adama sahanın içinde her yerde sırtında bir oyuncunun bir rakip vardı. Biz özellikle bugün oyuna iyi başladık. Pozisyonumuz ve direkten dönen bir top ve hemen ardından golü bulduk. Deplasmanda aslında en güzel başlanacak bir şekildi. Rakip için topun içeride olduğu duran toptan yediğimiz bir gol vardı. Devre biterken direk oyundan geçişte yakalandığımız ve olmaması gereken bir pozisyondu. İkinci devranın başında ilk 10 dakikada baskılı girdiğimiz pozisyonumuz var. Napoleoni’nin pozisyonu penaltı mı bilmiyorum. Ceza sahası dışında olsa faul verilir veya en direkt atışı verilir. Sonrasında bize hiç yakışmayan 65. dakikadan sonra oyundan kopan oyun disiplininden kopan rakibe üstünlük sağlamayan, pozisyona girmeyen bir yapımız vardı. 4 senedir hiç alışık olmadığımız bize yakışmayan ve hiçte şık durmayan bir görüntüydü. Kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Salı günü maç var. Buradan çıkaracağımız dersler bir sonraki ve daha sonra hafta sonu maça en iyi şekilde sağlıkla hazırlamamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. 65 ten sonra oyun Karabük’e döndü. Kendi takımımın şık durmaması derken, geniş alanda benim takım böyle yakalanamaz. Bu kadar arkaya koşu yapmaz. Öne değil arkaya yaptık buda şık olmadı" şeklinde konuştu.

Yasin Erdem - Alpaslan Çelik - Çetin Uzunkara

