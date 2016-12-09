Fethiye'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şirkete kayyum atandı. İlçede faaliyet gösteren Yiğit İnşaat, Sancarlar Mobilya ve Akaryakıt, Çobanlar A.Ş. ile Saraçoğlu şirketlerine kayyum atandı. Söz konusu şirketlerin kapsam ve faaliyetleri dikkate alınarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yönetim organlarının tüm yetkilerini kullanmak üzere bu şirketlere kayyum olarak atanmasına karar verildi. Ayrıca bu şirketlerden bazı yetkililerinin tutuklu olduğu öğrenildi.

Murat Yalçın