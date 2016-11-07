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4 takla attı burnu bile kanamadı...

Bursa’da köprülü kavşak içinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde yaşanan kazada 4 takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamazken, polis olan diğer otomobilin sürücüsünün yanındaki eşi yaralandı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara yolu kilitlendi.


07 Kasım 2016 14:43

Edinilen bilgiye göre, can pazarının yaşandığı kaza saat 13:30 sıralarında Yıldırım İlçesi Mimarsinan Kavşağı içerisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden iki otomobil köprünün altında seyir halindeyken çarpıştı. Okan Onur Ö. (25) idaresindeki 16 U 5131 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle 4 takla atıp ters vaziyette durdu. Otomobil sürücüsü Okan Onur Ö. şans eseri otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Muhsin A. isimli polis memurunun kullandığı ve demir bariyere çarpıp duran 66 LY plakalı otomobilde bulunan eşi Viran A. ise yaralandı. Ters dönen otomobiller nedeniyle karayolu uzun süre tek şeritten ilerlemek zorunda kaldı. Meraklı sürücüler otomobillerinden inip kazaya bakmak isteyince de sıkışan trafiği açabilmek mümkün olmadı. Trafikte sıkışıp kalan ambulanslar siren çalıp diğer sürücülerden yol istedi.

Burnu bile kanamadı otomobiline ağladı
Öte yandan 4 takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü Okan Onur Ö. otomobilin içerisinden şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü, hurdaya dönen otomobili için gözyaşı dökünce yakınları tarafından teselli edildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
 

Yakup Vardar 


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