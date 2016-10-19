Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesi ile Hakkâri’nin Çukurca ilçesi kırsalında keşif ve gözetleme unsurları tarafından tespit edilen ve hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, sığınak ve barınakların ise düzenlenen hava harekatıyla imha edildiği bildirildi.

5 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

TSK’dan yapılan bir diğer açıklamadaysa, “7’nci Kolordu Komutanlığı’nca 18 Ekim 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 10 bin kök kenevir bitkisi (operasyon toplamı 20 bin kök), 4 bin 951 kilogram kubar esrar (operasyon toplamı 5 bin 969 kg) ve bin 170 kilogram toz esrar, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 5 araç, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 143 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 pompalı av tüfeği ve 24 av tüfeği fişeği, 3 adet EYP (imha edilmiştir), çok miktarda gıda, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.