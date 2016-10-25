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4 terörist öldürüldü: Biri yeşil listedeydi

Bitlis’te devam eden hava destekli operasyonda, aralarında yeşil listede arama kaydı bulunan bir teröristin de bulunduğu 4 PKK’lı ölü olarak ele geçirildi.

4 terörist öldürüldü: Biri yeşil listedeydi

25 Ekim 2016 14:21

TSK’Nın resmi internet sayfasından önemli yurtiçi olaylarla ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamaya göre; Bitlis Merkez’de devam eden hava destekli operasyonda, aralarında yeşil listede arama kaydı bulunan Öz Savunma Birimi halkla ilişkiler sorumlusu Seyit Kod C.B.’ninde bulunduğu bölücü terör örgütü mensubu dört terörist ölü olarak ele geçirildi.

Şırnak Uludere güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada, iki terörist etkisiz hale getirilirken, bir terörist yaralı olarak, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir roketatar, bir Biksi makineli tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, iki Kaleşnikof piyade tüfeği, iki el bombası, bir büyük telsiz, bir termal kamera, bir delici ve üç gaz maskesi ile birlikte ele geçirildi.

Tunceli Ovacık’da güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, bin adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 841 adet Biksi makineli tüfek fişeği, altı adet roketatar mühimmatı, bir adet büyük telsiz, bir adet gece görüş gözlüğü ve bir adet kamera ele geçirildi.

Hakkâri Çukurca’da devam eden operasyonda, 600 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçiridi.

Bingöl Genç’te güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 500 kg muhtelif gıda maddesi, giyim malzemesi, 15 adet tüp ve çok miktarda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Şanlıurfa Akçakale’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında tespit edilen, 10 kg TNT ve demir bilye ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kilis’te, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu üç terörist yakalandı.


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