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4 ton hamsi festivalde dağıtıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde 4 ton hamsi tüketildi.

4 ton hamsi festivalde dağıtıldı

24 Aralık 2017 16:42

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek verdiği Hamsi Festivali'ne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Festivale Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti Genel Sekreteri Mustafa Hamarat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Samsun İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, çevre belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde Fatsa ve çevre ilçe belediyeleri tarafından başta Fatsa olmak üzere kurulan stantlarda bölge ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Festivalde hamsi yemekleri yarışması, Karadenizli balıkçı ve hamsi fıkraları, yöresel halk oyunları, mehteran konseri, Karagöz-Hacivat gösterileri yapılırken, TRT sanatçıları ve yerel sanatçılar da gün boyu sahne aldılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı konuşmada, “Gerçekten güzel bir organizasyon. Bu sene hamsinin çok olacağını umuyorduk ama maalesef umduğumuz gibi olmadı. Sezon erken bitti. Bizde sonuna yetişmiş olduk. Bu tür etkinliklerin amacı bir arada olmaktır. Karadeniz’in her yeri ayrı bir güzel” dedi.
İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Fatsalı Musa Yüksel ise, “Memleketimizdeki etkinliğe katıldık. Fatsa kabuğunu kırmış bir ilçedir. Bu tür festivallerin sıkça yapılması gerekiyor. Uykudan uyanması gerekiyor ilçenin. Kış gününde bu kadar kişinin olması festival özlemindendir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Festivalde 4 ton hamsi tüketildi. 

Ahmet Altay
 

Etiketler: hamsi

 

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