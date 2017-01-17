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4 ton kar kullanarak tank yaptılar

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki kardeş, 4 ton kar kullanarak orijinal boyutlarda 'kardan tank' yaptı.

4 ton kar kullanarak tank yaptılar

17 Ocak 2017 09:14
4 ton kar kullanarak tank yaptılar - Tıkla İzle

Niksar’da Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde iş yeri bulunan Yasir ve Şehit Sarıca adlı kardeşler ilçede etkisini sürdüren kar yağışının ardından 4 ton kar kullanarak tank yaptılar. Kardan yapılmış tankı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlçede internet kafe işleten Yasir ve Şehit Sarıca kardeşler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylardan esinlenerek kardan tank yaptıklarını belirterek, “Her yıl kar yağdığında farklı bir şeyler yapıyorduk, birkaç kez çeşitli şekillerde orijinal boyutlarda arabalar yapmıştık. Bu yıl ne yapalım diye düşünüyorduk, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylardan esinlenerek, darbe girişimi sırasında halkın iradesini göstermek için böyle bir şey yapmak istedik. Tankın orijinal boyutlarında yapmaya çalıştık, çöp kovalarıyla yaklaşık 2 bin kova kar taşıdık. Yaklaşık 4 ton kar kullanarak bir haftada tankı tamamladık” dediler.

Tanka vatandaşlar tarafından büyük ilgi olduğunu belirten kardeşler, “Tankı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar, cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekiniyorlar bizi tebrik ediyorlar biz de mutlu oluyoruz. Bu tankın yapımında kafemize gelen gençlerde yardımcı oldular. Gençlere de ayrıca bir etkinlik olmuş oluyor. Herkesin eline yüreğine sağlık. Seneye inşallah yine dikkat çekici gündemde olan bir şeyler yapacağız, sürpriz olsun” ifadelerini kullandılar. 

Yasir ve Şehit kardeşler kardan yaptıkları tankın üzerine çıkıp tankı ele geçiren vatandaşları temsilen 15 Temmuz pozu vermeyi de ihmal etmediler.

Öte yandan vatandaşlar kardan tanka yoğun ilgi gösterirken, kardan tank ile hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medyada paylaşıyorlar. 

Sedat Özata

Etiketler: kar, tank, Tokat


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